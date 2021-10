Infortunio last minute, salta anche la Roma

Infortunio last minute, oltre a non essere stato convocato per questa sera, il difensore salterà probabilmente anche la gara contro la Roma

Un nuovo problema per Stefano Pioli, che probabilmente per la gara di domenica contro la Roma non potrà contare su un elemento che fino al momento ha sicuramente fatto bene.

Il calciatore non è stato convocato perla gara di stasera contro il Torino, e rimane in forte dubbio anche in vista della gara contro la Roma domenica sera all’Olimpico. Un problema per il tecnico rossonero, che solamente oggi ha recuperato Theo Hernandez (convocato) ma che non sa realmente in quali condizioni fisiche è il calciatore.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, affare in Serie A | S’inserisce l’Inter

Infortunio last minute, fuori Ballo Toure

Ballo Toure è out per via del trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, l’intervento che poi ha anche portato all’espulsione del giocatore del Bologna nell’ultimo turno di campionato. E quasi sicuramente non ci sarà all’Olimpico. Intanto stasera non è certamente tra i convocati. E Pioli farà di tutto per riuscire ad averlo nella prossima gara contro i giallorossi.