Cagliari-Roma, novità targata Totti | Ha convinto Mourinho

Domani sera i giallorossi saranno di scena a Cagliari, c’è una novità targata Francesco Totti da registrare. Mourinho spiazza ancora con le convocazioni.

Neanche il tempo di ricaricare le pile che la Roma torna in campo. Domani sera la trasferta in casa del Cagliari, dopo il buon punto raccolto in casa contro il Napoli. E’ molto probabile che Mou non cambi nulla negli undici titolari, ma tra i convocati non mancano sorprese.

Ritrovare la vittoria sarebbe fondamentale in casa Roma, dopo la buona prestazione che ha imposto il primo pareggio stagionale alla capolista Napoli. I giallorossi domani sera saranno ospiti del Cagliari, isolani reduci da una brutta sconfitta sul campo della Fiorentina.Non ci sarà Mourinho, il tecnico portoghese non siederà in panchina domani sera, espulso nell’ultima gara dell’Olimpico.

Destino condiviso anche con l’ex Luciano Spalletti, non sono mancati momenti di tensione col tecnico toscano nello scorso turno. I tifosi giallorossi hanno rimarcato la spaccatura con l’attuale allenatore partenopeo, inneggiando a gran voce il nome di Francesco Totti durante la partita. L’ex numero 10 torna prepotentemente d’attualità quest’oggi dopo la pubblicazione dei convocati per la gara di domani.

Cagliari-Roma, Mou sfrutta l’assist di Francesco Totti

Il tecnico portoghese molto probabilmente non cambierà nulla nella gara di domani, niente turnover in casa Roma. Ancora fresca la ferita della trasferta in Norvegia, risultato umiliante che ha sancito diverse nette bocciature tra le fila giallorosse. Ancora tribuna per i vari Villar, Diawaa e Borja Mayoral, torna tra i convocato invece Kumbulla.

Non è l’unica sorpresa tra i convocati, ce n’è un’altra che porta la firma niente meno che di Francesco Totti. Tra i calciatori aggregati c’è una sorpresa, un nome che in pochi si aspettavano. Stiamo parlando di Cristian Volpato, trequartista australiano della Primavera giallorossa. L’assist al tecnico portoghese porta la firma di Francesco Totti, dal 6 agosto suo agente nella Ct10 Management. È il primo assistito della scuderia dell’ex numero 10 della Roma ad essere convocato in prima squadra. Finora in Primavera 2 gol in sei partite, sulle spalle, indovinate un po’, il numero 10.