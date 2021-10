Cagliari-Roma, emergenza infortuni | Tanti indisponibili

Ritmi altissimi in casa Roma, domani sera si torna in campo in trasferta a Cagliari. Giallorossi a caccia della vittoria, dopo aver alzato la testa contro il Napoli.

Secondo turno infrasettimanale della stagione che ci regalerà la sfida tra Cagliari e Roma. Entrambe le squadre vorranno far bene, una vittoria sarebbe fondamentale per i giallorossi. I ragazzi allenati da Mourinho sono reduci dallo 0-0 contro il Napoli, primo pareggio per i partenopei dopo otto vittorie consecutive.

Una gara da non sbagliare, nel bel mezzo di due sfide ad alta tensione. La Roma è attesa dalla delicata sfida sul campo del Cagliari, i sardi sono reduci da una pesante sconfitta in trasferta. Isolani che hanno lasciato il campo della Fiorentina feriti, non solo nel risultato – un pesante 3 a 0 – anche tanti infortuni per Walter Mazzarri.

Anche i giallorossi hanno voglia di rialzare la testa, dopo la buona prova sfoderata contro il Napoli. Rimane da curare la ferita aperta nella scorsa trasferta europea, il drammatico 6-1 trovato sul campo del Bodo-Glimt. Ultimo dei motivi, ma non meno importante, domenica 31 ottobre i giallorossi sono attesi da un altro big match. Nella serata di halloween allo stadio Olimpico arriverà il Milan di Stefano Pioli, al momento al primo posto in classifica in coabitazione col Napoli.

Cagliari-Roma, lunga lista degli indisponibili

Non arrivano buone notizie per Walter Mazzarri, gli isolani rischiano di avere tantissime assenze tra i titolari. Se il tecnico toscano può sorridere per il parziale rientro in gruppo di Diego Godin e Kevin Strootman, non arrivano buone notizie per un giocatore fondamentale. Nahitan Nandez ha svolto solo terapie, al pari di Caceres e Dalbert. Tutti e tre giocatori titolari che, a meno di recuperi miracolosi per quanto riguarda il centrocampista, non parteciperanno alla gara.