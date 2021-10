Ennesimo infortunio, finisce k.o. | A rischio per la Roma?

L’ennesimo infortunio potrebbe avere delle ripercussioni a stretto giro di posta: dubbia la sua presenza contro la Roma.

Neanche il tempo di placare le polemiche con la quali si era chiusa la nona giornata, che già tutte le squadre del campionato scenderanno in campo a stretto giro di posta, in una tre giorni che si preannuncia assolutamente infuocata.

La Roma di José Mourinho vuole riprendere la propria corsa, dopo che nelle ultime tre apparizioni, Pellegrini e compagni hanno racimolato soltanto un punto, contro la capolista Napoli, maturato dopo alcuni giorni assolutamente infuocati, all’indomani della rovinosa sconfitta contro il Bodo Glimt. I giallorossi saranno impegnati in tour de force nel quale affronteranno a stretto giro di posta il Cagliari, il Milan, il Bodo Glimt e il Venezia, con la gara contro i lagunari in programma il 7 novembre alle 12.30.

Roma, infortunio Aramu: salta la sfida con i giallorossi?

Nel corso della gara contro la Salernitana, persa dalla compagine di Zanetti in maniera rocambolesca nel finale, è stato costretto a lasciare il campo anzitempo Aramu, che aveva portato momentaneamente in vantaggio i suoi con un chirurgico calcio di rigore. Per il centrocampista si tratta dell’ennesimo infortunio muscolare patito in questo inizio di stagione piuttosto tribolato, a causa del quale nelle prossime ore potrebbe sottoporsi ad esami strumentali per accertare eventuali tempi di recupero. Potenzialmente a rischio, dunque, la sua presenza contro la Roma.