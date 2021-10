Cagliari-Roma, sfogo di Pellegrini a fine partita | Le dichiarazioni

Il centrocampista giallorosso ha parlato ai microfoni di Dazn nel post gara dopo la vittoria sul Cagliari per 2-1.

Lorenzo Pellegrini regala tre punti alla Roma dopo una splendida punizione realizzata nei minuti finali della sfida contro i sardi. Suo anche l’assist sugli sviluppi del corner del gol realizzato da Roger Ibanez.

Un’altra sontuosa prestazione del capitano della Roma che fa tornare alla vittoria i suoi compagni. Il club capitolino dopo tre ko consecutivi in trasferta in campionato è tornato alla vittoria anche senza José Mourinho in panchina.

Cagliari-Roma, sfogo di Pellegrini nel post gara

Il calciatore e numero 7 della Roma ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita: “I tre punti hanno un peso importante, come tutte le partite. Non si era messa bene, nonostante avessimo fatto ottime cose secondo me. Nella ripresa abbiamo messo più intensità e si è visto”. Pellegrini ha voluto poi compattare il gruppo rispetto alle voci della piazza e non solo: “Dove arriveremo ce lo dirà il tempo e i risultati che otterremo. Non siamo un gruppo ma una famiglia che punta a migliorarsi di più, questa è la risposta alle cose brutte che sono state dette in settimana, ci siamo rimboccati le maniche. Abbiamo giocato bene con il Napoli e oggi abbiamo vinto. Il gol? Sono in debito perché tutti mi dicono che non so battere le punizioni, uno ci prova e vediamo”.