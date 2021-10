Calciomercato Roma, scambio a sorpresa | Arriva l’ex Inter

Calciomercato Roma, Pinto potrebbe concretizzare un importante scambio con il club di Liga. Accontentata la duplice volontà di Mourinho.

L’anelito dello Special One è ormai chiaro. Lo si è compreso dalle scelte fatte fin qui e dalle dichiarazioni rilasciate nelle ultime conferenze stampa. Nonostante l’epurazione estiva, i capitolini continuano a pullulare di elementi a sua detta non all’altezza.

Ciò spiega il perché, dunque, il gm ex Benfica sarà chiamato dopo Natale a distinguersi per un lavoro attento quanto prolifico che segua la falsariga del calciomercato estivo. Da giugno ad agosto, infatti, ai piani alti di Trigoria si è cercato di migliorare la rosa in modo sostenibile, allontanando anche parte di quegli elementi ignorati dal nuovo mister.

A inizio 2022 si seguirà la stessa prassi, provando a piazzare anche quei giocatori che non siano stato in grado di sfruttare la chance concessa loro per questa prima parte di stagione. Il tutto, provando ovviamente a puntellare quei reparti apparsi maggiormente deficitari fin qui.

Calciomercato Roma, Villar ai saluti: scambio con l’Atletico Madrid

Si inserisce in questo discorso in modo più che felice la questione legata a Gonzalo Villar. Il centrocampista era salito in cattedra lo scorso anno sotto la gestione Fonseca ma, per caratteristiche fisiche e tecniche, non sembra poter fare al caso di Mourinho.

Ciò spiega il motivo per il quale lo spagnolo sia uno dei maggiori indiziati a lasciare la Capitale già a gennaio, come evidenziato anche dai rumors delle ultime settimane. Un’ importante novità è stata lanciata stamane da “Il Romanista”, a detta del quale sarebbe aumentato nuovamente l’interesse in casa Atletico Madrid per l’ex Elce.

Si sta ragionando su un prestito con diritto di riscatto ma i Colchoneros potrebbero anche optare per uno scambio di cartellini, venendo incontro alle esigenze della Roma. Quest’ultima manca di una vera e propria alternativa a Rick Karsdorp e ciò spiega il motivo per il quale da Madrid potrebbero proporre un baratto con Sime Vrsaljko.

Il laterale croato conosce bene il nostro campionato e rappresenterebbe un “usato sicuro”, per quanto ci siano diverse incognite. L’ex Inter e Sassuolo, il cui contratto è in scadenza il prossimo anno, ha fin qui disputato, infatti, solamente 22 minuti.