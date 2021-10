Calciomercato Roma, Xavi cambia i piani | Scambio col Barcellona

E’ già tempo di guardare al calciomercato di riparazione in casa Roma, Tanti giocatori al passo d’addio, un nuovo scenario si apre in casa Barcellona. Si punta allo scambio a sorpresa?

Si vanno via via definendo le future trattative di mercato intorno alla Roma. La finestra di riparazione potrebbe portare una nuova rivoluzione tra le file giallorosse. Tra i tanti addii che sembrano segnati potrebbe esserci un cambio di strategia, guardando direttamente in casa Barcellona. L’arrivo di Xavi potrebbe capovolgere tante trattative.

La Roma ha ritrovato la vittoria sul campo del Cagliari, dopo una gara sofferta. Ennesimo indizio di mercato è arrivato dalle convocazioni di Josè Mourinho. Diversi elementi della rosa pagano la bocciatura dopo la bruttissima prestazione di Conference League. La sconfitta rimediata in Norvegia ha rappresentato un vero e proprio terremoto negli equilibri di spogliatoio. Per la seconda gara di fila quattro calciatori non sono stati convocati, reintegrato il solo Kumbulla.

Ancora bocciati i vari Diawara, aperta polemica tra il suo agente e Pinto, Mayoral e Gonzalo Villar. Proprio il centrocampista spagnolo si è espresso in modo clamoroso via social, condividendo uno scatto accompagnato dall’icona della clessidra. Un vero e proprio countdown verso l’addio, non mancano pretendenti per il giovane spagnolo. Un nuovo scenario si apre proprio in Liga, complice il cambio alla guida tecnica del Barcellona. Quella che sembrava solo una lontana ipotesi ad inizio stagione ora potrebbe diventare rapidamente realtà.

Calciomercato, Xavi ribalta lo scenario | Scambio col Barcellona

Gonzalo Villar è pronto a salutare la Roma, certo il suo addio nel mercato di gennaio. Si era parlato con insistenza di un forte interesse dell’Atletico Madrid per lui, con inserimento del Valencia a scatenare una piccola asta. Ora tutto potrebbe cambiare, esonerato Koeman sulla panchina del Barcellona sta per sedersi un certo Xavi.

L’ex centrocampista spagnolo è uno degli idoli di Gonzalo Villar, il giovane mediano spese parole al miele per Xavi alla sua prima intervista in giallorosso. Proprio in blaugrana invece potrebbe fare la strada inversa un esubero difensivo, sempre meno spazio per lui tra i catalani. Parliamo di Clement Lenglet, difensore francese classe 1995. Solo due presenze per lui in questa stagione, lo scambio con Villar potrebbe giovare davvero a tutti.