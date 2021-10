Calciomercato Roma, Mou sfida l’Inter | Addio a gennaio

Calciomercato Roma, è molto probabile che i giallorossi ingaggino un duello con l’Inter: il calciatore dirà addio in prestito.

Volente o nolente, il mercato invernale della Roma ruoterà attorno alla scelta dei giallorossi legata al nuovo centrocampista, una delle richieste a breve termine di Mou.

Del resto, con un Diawara che non offre le giuste garanzie, ed un Villar letteralmente “silurato”, l’acquisto di un nuovo mediano, oltre che innalzare il tasso qualitativo della rosa, ha anche una finalità eminentemente pratica, aumentando il ventaglio di alternative dalla panchina. Il profilo che più surriscalda l’ambiente giallorosso è quello di Denis Zakaria, ma chiaramente, alla luce della folta concorrenza creatasi per l’elvetico, è verosimile che Pinto possa tenere calde anche delle alternative, una della quali è sicuramente Harry Winks, centrocampista inglese in forza al Tottenham, già accostato ai giallorossi nella passata sessione di calciomercato.

Calciomercato Roma, duello con l’Inter per Winks

Il classe ’96 è stato utilizzato con il contagocce da Espirito Santo, avendo messo a referto soltanto 6 apparizioni, per un totale di 400 minuti giocati, la maggior parte dei quali in Conference League. Ecco perché, secondo quanto riportato da Interlive.it, Winks potrebbe chiedere agli Spurs di essere ceduto già a gennaio, magari con la formula del prestito: oltre alla Roma, anche l’Inter monitora la situazione, pronta ad intervenire qualora dovessero palesarsi gli spiragli giusti, fiutando un possibile colpo low cost. Chiaramente, nel caso in cui venisse assecondata la richiesta del calciatore, spetterebbe a quest’ultimo la scelta della nuova destinazione.