Roma, i Friedkin fanno sul serio | L’annuncio UFFICIALE

Roma, è arrivato il comunicato della società proprio in questi minuti. Ora è ufficiale.

A poco più di un anno dal loro arrivo, i Friedkin hanno già dimostrato a più riprese di voler catalizzare un progetto serio, sostenibile e volto a regalare speranze e gioie alla piazza. L’emblema di quest’anelito si è concretizzato nell’ ingaggio di José Mourinho sulla panchina giallorossa.

Il portoghese ha rappresentato una scelta iconica, come a voler evidenziare le buone intenzioni della nuova proprietà, che tanto si sta impegnando per far crescere il club sotto numerosi punti di vista. Servirà continuare ad apportare migliorie in ambito sportivo, senza trascurare quegli aspetti infrastrutturali e di immagine che tanto contano per il “grow-up” di una società.

In questo discorso si inserisce felicemente la scelta di sir. Dan di aumentare il proprio capitale a 460 milioni di euro. Una decisione importante che ribalta quanto accordato durante l’assemblea del 9 dicembre 2020.

Calciomercato Roma, la nota ufficiale del club

L’annuncio della società ha fatto emergere come si sia deciso di raddoppiare la cifra da investire, inizialmente fissata inizialmente a 210 milioni. Di seguito l’annuncio ufficiale.

“Il Consiglio di Amministrazione intende proporre agli Azionisti le seguenti ulteriori proposte di modifica e integrazione della delibera di Aumento di Capitale come già modificata in data 9 dicembre 2020: aumentare l’importo massimo dell’Aumento di Capitale fino a Euro 460.000.000 (quattrocentosessantamilioni) in funzione delle nuove esigenze di rafforzamento patrimoniale della Società, e prorogare al 31 dicembre 2022 il termine ultimo per l’esecuzione dell’Aumento di Capitale, come sopra incrementato“.