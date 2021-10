Calciomercato Roma, colpaccio con lo scambio | Inter e Juve bruciate

Calciomercato Roma, il rinforzo in difesa potrebbe arrivare con lo scambio: Inter e Juventus “avvertite”. Il piano di Pinto.

Oltre a puntellare il centrocampo, con un innesto “fisico” e di quantità come Denis Zakaria, Pinto interverrà sicuramente anche in difesa, non solo per acquistare un vice Karsdorp all’altezza, ma anche per regalare a Mou un centrale di valore, alla luce delle condizioni fisiche non sempre ottimali di Smalling, e data la vera e propria “epurazione” di Kumbulla.

In estate il nome caldo era quello di Clement Lenglet, ma alla fine non si sono creati i presupposti giusti per l’assalto al centrale francese dei blaugrana, che avrebbe sicuramente innalzato il tasso d’esperienza di una rosa che vede nei ruolo dei centrali difensivi molti interpreti giovani; non è escluso che i giallorossi non possano ritornare alla carica in futuro, anche perché l’ex Siviglia è stato messo alla porta dai catalani, ma chiaramente Pinto sta cominciando a guardarsi intorno, provando a tastare anche qualche “soluzione” in Serie A. E l’ultima idea del general manager dei capitolini potrebbe incrociarsi inestricabilmente con le strategie di Inter e Juve.

Calciomercato Roma, idea Bremer con lo scambio: scippo ad Inter e Juve?

Secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, occhio alla possibile suggestione Bremer, con il difensore brasiliano valutato circa 15-20 milioni di euro dal Torino, anche alla luce della sua situazione contrattuale, con il centrale legato ai granata fino al 2023. Su di lui, sia l’Inter che la Juventus hanno effettuato dei sondaggi esplorativi, per cominciare a tastare il terreno; tuttavia, Pinto potrebbe giocare il jolly, mettendo sul piatto il cartellino di Calafiori come parziale contropartita tecnica per ridurre l’esborso cash, e beffare la concorrenza già a gennaio. In tal modo, i granata non sarebbero costretti a cedere uno dei propri gioielli ai rivali storici bianconeri.