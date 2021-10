Calciomercato Roma, svolta e addio | La Juve “spaventa” Mou

Calciomercato Roma, l’addio spalanca le porte ad un colpo a sorpresa della Juve: doppia pista in Serie A percorribile.

Le strade della Juventus e della Roma potrebbero sovrapporsi nel corso delle prossime sessioni estive di calciomercato, non solo perché ad entrambi i club piacciono diversi “profili” di calciatore in comune: da non escludere, infatti, l’eventualità che i bianconeri bussino alla porta dei giallorossi per rinforzare la propria rosa.

La compagine di Allegri, infatti, che sembrava aver ritrovato equilibrio ed autostima, è incappata in un k.o. inatteso contro il Sassuolo, che ne ha sicuramente ridimensionato le aspirazioni, dando adito a polemiche e a ferventi dibattiti. A finire sul banco degli imputati è stato lo stesso tecnico livornese, reo di non essere riuscito ancora a valorizzare una rosa dagli interpreti molto giovani, che meritano fiducia. Un nome su tutti: Dejan Kulusevski, utilizzato soltanto a sprazzi in questo primo scorcio di stagione, benché autore del goal decisivo contro lo Zenit. Lo svedese vorrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista, ma è consapevole che gli spazi sono molto risicati: ecco perché non è da escludere una sua eventuale cessione, dalla quale Cherubini spera di ricavare un cospicuo tesoretto, dell’ordine di almeno 40 milioni di euro.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, colpo dal Brasile | Accordo in Serie A

Calciomercato Roma, intreccio con la Juve: assalto a Zaniolo

Come rivelato da calciomercatonews.com, nel caso in cui si dovesse materializzare l’addio dell’ex Parma, il primo nome sulla lista della “Vecchia Signora” sarebbe quello di Niccolò Zaniolo, già attenzionato da Paratici qualche anno fa. La volontà della Roma è quello di trattenere ancora a lungo il talentuoso esterno offensivo, ma per adesso non è ancora arrivato il rinnovo del suo contratto: tuttavia, Mourinho punta molto su di lui, ed è difficile che i giallorossi decidano di privarsi di uno dei propri gioielli per una cifra inferiore ai 60 milioni di euro. Un altro nome sul taccuino della Juve è quello di Hirving Lozano, che al contrario della passata stagione, sta faticando a trovare spazio: anche per il messicano, sarebbero partiti i primi sondaggi.