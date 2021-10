Calciomercato Roma, colpo dal Brasile | “Accordo” in Serie A

Calciomercato Roma, affare in Brasile: dal Sudamerica trapela un’importante indiscrezione per il trasferimento del calciatore in Serie A.

La vittoria contro il Cagliari ha contribuito a diradare dubbi ed incertezze, che già la convincente prova contro il Napoli aveva concorso a fugare: la Roma di Mourinho, con una reazione di carattere, è riuscita a venire a capo di una partita che si era messa sui binari sbagliati, conquistando tre punti preziosissimi per la sua classifica.

Con uno sguardo rivolto al campo e uno alle possibili trattative in essere, però, Pinto sta già pianificando una campagna acquisti in grado di aumentare il tasso qualitativo e tecnico di una rosa che ha mostrato in questo primo scorcio di stagione del grande potenziale, ma a cui manca ancora un quid per tenere il passo delle prime della classe. In estate, è molto plausibile che i giallorossi intervengano anche a puntellare l’attacco, dal momento che la posizione di Mayoral è tutt’altro che sicura, e il suo riscatto per niente scontato. Ecco perché il general manager dei capitolini sta scandagliando il terreno per provare a capire la fattibilità di soluzioni alternative, e in questo senso trapelano importanti indiscrezioni dal Sudamerica.

Calciomercato Roma, affare Yuri Alberto: “Accordo verbale con il Milan”

Secondo quanto riferito da Tordecoros.com, anche la Roma avrebbe effettuato dei sondaggi per Yuri Alberto, attaccante brasiliano classe ‘2001 dell’Internacional, squadra nella quale milita dal 2020, e per la quale ha siglato 29 goals e 6 assist in 78 partite. Tuttavia, è il Milan il club che ha avviato i contatti più serrati, in quanto il club rossonero avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il baby bomber, sebbene manchi ancora l’intesa definitiva con il club carioca. Yuri Alberto, che avrebbe già rifiutato una proposta da parte del Barcellona , vuole cambiare aria, alla luce della situazione piuttosto complicata nella quale vive il suo attuale club: da segnalare anche i sondaggi esplorativi dell’Atletico Madrid, dell’Everton, del Lione, del Manchester City e del Napoli.