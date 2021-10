Calciomercato Roma, Mou furioso | L’affare che non è piaciuto allo Special

Calciomercato Roma, Pinto bloccato, la colpa è dell’operazione che blocca la cessione. Le parole di Mourinho subito spiegate

Non è passato inosservato l’attacco di Mourinho. Che ha chiaramente mandato un messaggio a ci gestiva le operazioni giallorosse nei mesi scorsi: “C’è gente con le tasche piene di premi e commissioni, poi sparisce e a pagare è la proprietà” ha attaccato lo Special One. E secondo Il Tempo, nel mirino del tecnico, c’è un’operazione di mercato.

Quella di Kumbulla per la precisione, che ha portato il difensore albanese dal Verona alla Roma per un totale di 28 milioni di euro. La trattativa, poi andata a buon fine, ha visto protagonisti anche Cetin e i giovani Cancellieri e Diaby, che hanno fatto il viaggio inverso del calciatore che Mou ha praticamente bocciato e che spera di cedere a gennaio per rinforzare con qualcuno di proprio gradimento, la sua rosa. Ma non sarà per nulla facile, perché la situazione economica della società non permette questi grossi voli pindarici e, soprattutto, cedere Kumbulla adesso, significherebbe perderci parecchio, visto che a bilancio il suo costo è ancora altissimo.

Calciomercato Roma, Pinto bloccato dalla gestione Kumbulla

Ad un anno e mezzo di distanza da quella firma, il difensore non ha sicuramente fatto aumentare il proprio valore. Impossibile, innanzitutto, cederlo per 28 milioni di euro, ma anche 20 sarebbero forse una richiesta eccessiva da parte della Roma. Sì, perché non rientrando più nei piani dello Special One, Kumbulla potrebbe solamente partire in prestito al momento per non rimetterci e anche parecchio. Bocciato sotto l’aspetto tecnico dall’allenatore portoghese, l’albanese rimane sicuramente un peso in questo momento per Tiago Pinto, che senza cedere qualcuno non ha sicuramente possibilità di far arrivare a Trigoria delle facce nuove. E i problemi, per Mou, potrebbero così rimanere.