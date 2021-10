Calciomercato, cessione a sorpresa in Serie A | Sostituto dalla Roma

Cominciano le grandi manovre in vista del calciomercato di gennaio. In casa Roma la prossima sessione si preannuncia piena di novità.

La trasferta di Cagliari non ha segnato un punto di ripartenza per gli “epurati” di José Mourinho. I calciatori che erano stati esclusi dalla sfida contro il Napoli sono rimasti ancora una volta esclusi dalla lista dei convocati. L’unica eccezione è stata rappresentata da Marash Kumbulla, volato in Sardegna più che altro per questioni di assoluta necessità.

Complice l’infortunio di Smalling, l’albanese è l’unico centrale che possa sostituire i titolari Mancini e Ibanez. Per gli altri quattro esclusi, invece, nessun perdono da parte dell’allenatore. La curiosità ora è concentrata sulla partita di domenica. La Roma è attesa dal big match dell’Olimpico contro il Milan e non è chiaro se Mourinho intenda tornare a convocare Reynolds, Villar, Diawara e Mayoral.

Calciomercato Roma, pista sempre aperta | Può restare in Serie A

Per tutti e quattro, comunque, sembrano destinate a spalancarsi le porte del calciomercato già a gennaio. L’allenatore ha dimostrato di non ritenerli all’altezza della Roma e, in presenza di offerte accettabili, non si farà nulla per trattenerli nella Capitale. La posizione più chiara sembra essere quella di Mayoral, ancora di proprietà del Real Madrid che probabilmente deciderà a gennaio di girarlo in prestito altrove. Da questo punto di vista le opzioni per l’attaccante non mancano.

Diversi club di Liga sono sulle sue tracce e sarebbero felice di accoglierlo per rinforzare il reparto offensivo. Ma Mayoral, protagonista di una buona stagione lo scorso anno, ha estimatori anche in Serie A. Sulle sue tracce c’è da tempo la Fiorentina, che avrebbe già allacciato i contatti con il Real Madrid. La volontà di portare lo spagnolo in viola sarebbe secondo La Gazzetta dello Sport indipendente dal destino di Dusan Vlahovic. Al netto della probabile partenza del serbo, il club di Commisso sembra intenzionato a cedere in prestito un’altra punta – il russo Kokorin – e l’idea della dirigenza è di rimpiazzarlo proprio con Mayoral. Un’opportunità in più per l’attaccante spagnolo.