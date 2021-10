Le ultime notizie che arrivano dalla Spagna raccontano di un improvviso colpo di scena nelle trattative per un giocatore del Real.

Archiviata con tre punti la trasferta di Cagliari, la Roma torna a lavorare in vista del prossimo, grande appuntamento di Campionato. I giallorossi domenica sera se la vedranno con il Milan di Stefano Pioli, appaiato in testa alla classifica con il Napoli. Un big match importante per José Mourinho, che avrà modo di fare il punto sul percorso di crescita intrapreso dalla squadra. Non sono in vista novità di formazione, visto che l’allenatore portoghese ha chiarito in più occasioni il proprio punto di vista sulla rosa a sua disposizione.

La necessità di agire sul mercato per alzare il livello complessivo è stata ribadita dal tecnico ancora nei giorni scorsi, e ha trovato la piena sintonia di dirigenza e proprietà. Quella di gennaio sarà quindi una sessione di calciomercato in cui la Roma sarà particolarmente attiva. Da una parte sarà necessario cedere alcuni dei calciatori su cui Mourinho non conta, dall’altra occorrerà rimpiazzarli con nomi di spessore graditi al tecnico.

Calciomercato Roma, colpo di scena | Il Betis si tira indietro

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della volontà della dirigenza di intervenire con quattro nuovi acquisti per rinforzare la rosa. Un compito non semplice al quale il General Manager Tiago Pinto sta lavorando già da tempo. Le necessità principali riguardano la difesa e il centrocampo, dove gli addii – più che probabili – di Reynolds, Villar e Diawara imporranno l’arrivo di almeno tre pedine.

In questo senso nelle ultime ore è tornata a farsi concreta una pista che sembrava destinata a tramontare. Parliamo di Dani Ceballos, il cui trasferimento dal Real Madrid al Betis sembrava ormai una formalità. Le ultime novità che arrivano dalla Spagna, invece, raccontano di un quadro profondamente mutato. Il club andaluso non sarebbe più così convinto di procedere con questa operazione, anche per via dell’altissimo rendimento offerto in mediana da Carvalho e Guido Rodriguez. Per questa ragione, un eventuale arrivo a Siviglia di Ceballos non garantirebbe al centrocampista la continuità di impiego che il giocatore sta cercando. La Roma, sottolinea oggi elgoldigital.com, diventa quindi la più autorevole candidata al suo acquisto: oltre al minutaggio più elevato, i giallorossi sarebbero in grado di garantire solidità economica ed ambizioni importanti. Tutti elementi che giocano in favore di Pinto.