Calciomercato Roma, lo vuole mezza Europa | Due rivali in Liga

Le strade di calciomercato di diversi club europei si intrecciano con obiettivi comuni in vista della sessione che si aprirà a di gennaio.

Neanche il tempo di godersi i tre punti ottenuti nella trasferta di Cagliari che la Roma deve già dedicarsi alla prossima, delicatissima partita. Domenica sera all’Olimpico sbarca il Milan capolista, a una settimana esatta dalla sfida contro il Napoli, con cui i rossoneri sono appaiati in testa alla classifica. Una settimana importante, per la Roma, che dopo la disfatta di Bodo ha dato importanti segnali di reazione.

Segnali che sono arrivati, forti e chiari, anche da José Mourinho. Di fronte a una stagione così fitta di impegni lo Special One chiede alla dirigenza un ulteriore sforzo sul mercato per rinforzare la rosa e renderla più equilibrata. Meno differenza tra la qualità dei titolari e quella di chi è chiamato a sostituirli. Un obiettivo chiaro nella testa di Tiago Pinto, al lavoro per accontentare già a gennaio le richieste di Mou.

Calciomercato Roma, lo vuole mezza Europa | Bagarre per il centrocampista

Per farlo il General Manager portoghese ha avviato già da tempo i contatti per una serie di obiettivi in grado di migliorare il livello complessivo della rosa giallorossa. Oltre che sul reparto arretrato, dove si cercano un centrale e un laterale, i fari di Pinto sono puntati sul centrocampo. Lì il dirigente sogna di poter regalare due innesti importanti al suo allenatore, anche se realizzare l’obiettivo non sarà cosa semplice.D’altra parte la Roma non è l’unica squadra attiva sul mercato. Anzi, in giro per l’Europa sono diversi i club che vogliono intervenire in mediana già durante il calciomercato invernale e la concorrenza, per alcuni obiettivi, rischia di essere spietata.

E’ così per Denis Zakaria, cercato da molti club, e anche per Harry Winks. Il centrocampista inglese è ai margini del progetto di Nuno Espirito Santo al Tottenham e su di lui è alta l’attenzione di molte squadre. Tra queste rientra anche l’Inter. Ma la concorrenza per arrivare al giocatore è tanta e oltrepassa i confini della Serie A: su Winks è infatti forte l’interesse sia dell’Atletico Madrid che del Betis Siviglia, club in più occasioni accostati anche al nome di Gonzalo Villar. Da segnalare che, come evidenzia elgoldigital.com, per i Colchoneros Winks non rappresenta la priorità: ma se le strade che portano ad altri obiettivi dovessero complicarsi, ecco che l’inglese diventerebbe un’opzione concreta.