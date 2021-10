Calciomercato Roma, concorrenza da ex | Mourinho avvisato

Mancano ancora poco più di due mesi all’apertura ufficiale della sessione invernale del calciomercato. La Roma dovrà fare tanto per rinforzare la rosa.

Tiago Pinto è da tempo a lavoro per regalare nuovi rinforzi nel mercato di riparazione a José Mourinho. Un ruolo nel quale il club giallorosso investirà, sarà sicuramente il centrocampo, dove già la scorsa sessione avrebbe dovuto vedere un nuovo volto.

La linea dura di José Mourinho nei confronti degli ‘esuberi’ che ha ancora inr osa è molto chiara. Lo Special One ultimamente non li sta convocando lasciandoli così a casa. A centrocampo i due in uscita sono sia Amadou Diawara che Gonzalo Villar.

Calciomercato Roma, concorrenza del Tottenham per il centrocampista

Uno dei profili che più piace, anche per l’occasione economica, visto che ha il contratto in scadenza a giugno 2022, è Corentin Tolisso. Sul centrocampista francese vi avevamo parlato qualche giorno fa, dell’interesse del Paris Saint-Germain. Però il giocatore in scadenza col Bayern fa gol a molti club di alto livello.

Su di lui, infatti, non ci sono soltanto Roma e PSG, ma da tempo c’è anche l’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, adesso anche il Tottenham sta pensando a Tolisso. L’ex squadra di José Mourinho dunque potrebbe aggiungersi alla folta concorrenza. Il giocatore del club bavarese rimane uno dei free agent più ambiti per la prossima sessione estiva di calciomercato. Vedremo chi la spunterà…