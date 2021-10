Probabili formazioni Roma-Milan | Un big rischia grosso

Roma-Milan, manca sempre meno al fischio di inizio del big match contro la corazzata Pioli. Queste le possibili scelte di Mourinho e dell’ex Inter.

La sfida di domenica 31 ottobre, in programma alle 20.45, chioserà un importantissimo tour de force che ha atteso Mourinho e giocatori dopo la sosta di ottobre. Al rientro dalle Nazionali, infatti, giallorossi hanno dovuto affrontare in successione Juventus e Napoli e sono ora chiamati a osteggiare una delle squadre più in forma del campionato. Il tutto senza dimenticare dei 90 minuti dell’Unipol Arena, difficili quanto dispendiosi ma che hanno alla fine permesso a Pellegrini e colleghi di tornare nella Capitale con i tre punti.

La piazza si attende un risultato positivo, volto a evidenziare come la squadra sia riuscita a mettere alle spalle l’infelice parentesi con il Bodo Glimt. La vittoria esterna in Sardegna e l’ottima prestazione messa in campo contro i campani hanno evidenziato come la rosa sia in crescita. Ulteriori indicazioni potrebbero arrivare proprio nella notte di Halloween, che rappresenterà anche il primo scontro in carriera dello Special One contro Pioli.

Roma-Milan, le probabili scelte di Mourinho e Pioli: Mkhitaryan a rischio

Il Milan, reduce dalla vittoria di misura in casa contro il Torino, ha dimostrato di saper reagire alle avversità che la sfortuna ha posto sul proprio cammino. Plurimi, infatti, gli infortuni rimediati dai rossoneri che, nonostante ciò, continuano a vantare la pole position ex aequo insieme al Napoli.

In casa giallorossa non dovrebbero esserci grosse novità e, salvo clamorosi scenari, Mourinho schiererà pressoché la stessa squadra vista nelle ultime tre uscite di Serie A. Va però segnalato un ballottaggio destinato ad essere sciolto solo a pochi minuti dal fischio di inizio e che interessa il reparto avanzato. A differenza delle ultime due gare, infatti, El Shaarawy potrebbe essere schierato dal primo minuto.

Il “Faraone” potrebbe infatti prendere il posto di Mkhitaryan, tra i peggiori in campo sia domenica scorsa che mercoledì, e palesemente necessitante di un riposo volto a fargli ritrovare la giusta condizione. Questi, quindi, i possibili schieramenti.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori Kjaer, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leão; Ibrahimovic