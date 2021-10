L’ex Roma parla di Mourinho | Ecco le dichiarazioni

L’allenatore della Roma ha lasciato comunque qualcosa ai giocatori che erano con lui al Tottenham. Tra questi c’è un ex giallorosso.

Il rapporto tra José Mourinho e alcuni calciatori rimane per sempre all’interno della carriera di un giocatore. Chi la pensa così è un’ex calciatore della Roma che ha parlato del suo rapporto con lo Special One e non solo.

In un’intervista rilasciata al sito ‘thetimes.co.uk’, l’ex giallorosso Erik Lamela ha parlato del suo rapporto con il tecnico della Roma. Il portoghese ha allenato il Tottenham, e quindi anche l’argentino, dal novembre 2019 all’aprile del 2021. Oggi il ‘Coco’ è al Siviglia, dopo un’operazione di mercato che l’estate scorsa ha portato Bryan Gil.

Roma, Lamela elogia Mourinho

“E’ un allenatore con una mentalità fantastica, uno dei tecnici più importanti che abbia mai visto nella mia carriera. Lui ha provato a fare il meglio per il Tottenham, abbiamo lavorato molto insieme per il club. E’ anche una grande persona e sono stato contento in quel periodo che abbiamo trascorso insieme“, ha detto il giocatore argentino sullo Special One. Lamela ha militato nella Roma dal luglio 2011 – acquistato per 12 milioni di euro dal River Plate – all’estate 2012, quando passò al Tottenham per 30 milioni di euro più 5 di bonus.