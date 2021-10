Calciomercato Roma, blitz dalla Premier | Svolta per il colpo a zero

Calciomercato Roma, assalto dalla Premier League per il possibile colpo a zero. Si complica il lavoro di Tiago Pinto

Di dubbi ormai non ce ne stanno: il calciatore non rinnoverà ed è anche pronto a partire a parametro zero. E questa situazione contrattuale, per un elemento che è in grado di cambiare le sorti della partita, fa drizzare le antenne a molti club. Non c’è solo la Roma quindi pronta a a un affondo, ma secondo quanto scritto da TuttoSport questa mattina, anche dalla Premier League fanno sul serio.

Sul fatto che intorno ad Andrea Belotti, attaccante e capitano del Torino, ci siano molte società a piazzare un’offerta, non ce ne sono. Il Gallo faceva gola prima, figuriamoci adesso che avrebbe anche la possibilità di cambiare aria senza nemmeno far spendere un euro al suo futuro club. La Roma, prima di prendere Abraham, lo aveva cercato: Pinto aveva messo sul piatto un bel po’ di milioni per convincere Cairo a cederlo, ma lo stesso presidente del Torino aveva definito quasi “indecente” la proposta della Roma. Anche perché, quasi sicuro, che il suo attaccante potesse decisamente rinnovare. Ma le cose non sono andate in questo modo. Nessun accordo trovato fino al momento, e situazione in standby. Anche se, le parole di Juric di ieri, indicano una sola direzione. Sarà divorzio.

Calciomercato Roma, dalla Premier pronti all’assalto

Il giornale torinese, da sempre vicino alle notizie della squadra granata, riporta che Arsenal e Tottenham sono pronte all’assalto per il colpo a parametro zero. Entrambe la prossima stagione avranno bisogno di un attaccante, viste le quasi sicure partenze di Lacazzette da un lato e Kane dall’altro, e avrebbero messo nel mirino appunto il granata. Una situazione che deve mettere la Roma in guardia, con Tiago Pinto che avrebbe comunque una soluzione importante: quella di anticipare i tempi e cercare di prendere il Gallo a gennaio anche versando qualche milione nelle casse del Torino. In questo modo, possibilità di perdere questa occasione – perché il cartellino, comunque, è in saldo – non ce ne sarebbero.