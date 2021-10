Calciomercato Roma, si muove Simeone | Decisione presa

Calciomercato Roma, Simeone gioca a carte scoperte e fa la sua mossa: la notizia che trapela dalla Spagna interessa anche i giallorossi.

In questo primo scorcio di stagione, il reparto che si è rivelato più prolifico, anche grazie all’exploit travolgente di Lorenzo Pellegrini, è stato il centrocampo, con l’attacco che invece sta riscontrando qualche difficoltà a trovare la via del goal con continuità.

Lo scacchiere offensivo della compagine di Mou, tra l’altro, potrebbe essere rivoluzionato la prossima estate, quando verosimilmente non sarà esercitato il riscatto di Borja Mayoral, al quale lo Special One ha riservato solo scampoli di partita: nel 4-2-3-1 con il quale il tecnico lusitano ha disposto quasi sempre i suoi uomini in campo, è Shomurodov l’alternativa principale all’ex attaccante del Chelsea, con il bomber di proprietà del Real che è stato sovente relegato in panchina. A fine estate, i giallorossi dovrebbero versare 20 milioni di euro nelle casse dei Blancos per acquistarlo definitivamente, scenario che ora come ora sembra piuttosto improbabile.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, bomba dall’Inghilterra | Doppio regalo per Mou

Calciomercato Roma, Simeone fa sul serio: contatti per Lacazette

Nel ventaglio di nomi accostati alla Roma, figura anche il profilo di Alexandre Lacazette: il francese classe ’91 è legato all’Arsenal da un contratto in scadenza nel 2022, ragion per cui l’ex Lione è al centro di numerose voci di mercato, inerenti una sua possibile partenza la prossima estate, a meno che non si creino i presupposti per un ribaltone ed un eventuale rinnovo con i Gunners: in orbita Juve già da qualche settimana, il francese sarebbe finito nel mirino anche dell’Atletico Madrid, stando a quanto riportato da fichajes.net: Simeone starebbe spingendo per questo tipo di soluzione, anche perché si tratta di un calciatore che al “Cholo” è sempre piaciuto molto, e sul quale avrebbe voluto contare già in passato.