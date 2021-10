Calciomercato Roma, ribaltone United: decisione a sorpresa del calciatore che spera nel cambio in panchina

Poteva essere sicuramente un elemento nel mirino della Roma. Anzi, lo è stato per molto tempo, soprattutto in estate, quando Tiago Pinto era alla ricerca di un difensore da poter regalare a José Mourinho per la stagione in corso. E sarebbe potuto tornare di moda a gennaio, visto che il prezzo non è proibitivo e di garanzie ne offre. Ma una decisione a sorpresa blocca ogni possibile trattativa.

Secondo quanto riportato infatti dal portale Ccaughtoffside.com, il difensore ivoriano Bailly avrebbe deciso rimanere allo United anche a gennaio. Nonostante fino al momento abbia collezionato una sola presenza in stagione, nella Carabao Cup, e nonostante Solskjaer gli abbia fatto capire che spazio, per lui, nella sua squadra, non ce n’è proprio.

Calciomercato Roma, la decisione di Bailly

Il difensore sarebbe convinto del prossimo ribaltone in panchina del suo attuale club. E allora vorrebbe capire chi arriverà a sedersi sulla panchina dei Red Devils. Con la sensazione così di avere un po’ più di spazio nei prossimi mesi. Ma tutto rimane in bilico al momento, e per capire ovviamente la reale situazione per il proprio futuro, il 27enne spera che questo cambio di guida tecnica possa avvenire presto per poi prendere sì una decisione definitiva. Bailly, è un difensore centrale che potrebbe anche adattarsi come esterno. Ma ovviamente preferisce giocare in mezzo. Lì la Roma ha sicuramente bisogno di innesti, vista la situazione di Kumbulla e anche quella di Smalling, che per via delle precarie condizioni fisiche non garantisce a Mourinho nessun ricambio. Ibanez e Mancini fino al momento hanno tirato la carretta, ma prima o poi anche loro avranno bisogno di riposare. Ecco perché Bailly potrebbe tornare fortemente in ottica giallorossa. Sperando possa cambiare idea.