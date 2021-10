Calciomercato Roma, richiesta monstre | Pinto gelato

Calciomercato Roma, queste le ultime novità relative ad una delle trattative più discusse negli ultimi mesi. Tiago Pinto ©Getty Images

L’anelito dello Special One ad ottenere dei rinforzi nella zona mediana di campo è ormai noto a tutti. Sin dal suo arrivo, oltre che ad un percorso volto ad epurare una rosa pullulante di esuberi, Mourinho aveva chiesto un colpo a centrocampo, volto a garantire lui un regista con caratteristiche e qualità che nessuno degli elementi presenti in rosa sembra poter garantire.

Finora, la coppia titolare è stata quella costituita da Veretout-Cristante, entrambi mancanti di una valida alternativa oltre Darboe. Da giugno ad agosto Pinto e colleghi hanno cercato di accontentare l’ex Tottenham, il cui desiderio è rimasto insoddisfatto a causa delle non poche problematiche susseguitesi in estate. A ciò si aggiungano le complicanze incontrate nel trattare con l’Arsenal per arrivare a Granit Xhaka.

Una volta aver compreso che non ci fossero i margini per trovare un accordo con i Gunners, a Trigoria hanno subito virato su altri obiettivi. Tra i vari, è ancora in pole position Denis Zakaria, accostato ai giallorossi fino all’ultimo giorno di agosto. L’elvetico, il cui contratto è in scadenza nel 2022, piace però a numerosi club europei e, proprio da questo punto di vista, ci sarebbero interessanti novità.

Calciomercato Roma, Zakaria si allontana: richiesta folle

Il numero 8 piace a numerosi club europei e soprattutto al già citato Arsenal. Facile comprendere come sia probabile la nascita di una vera e propria asta che complicherebbe di non poco i piani della dirigenza capitolina. Proprio da questo punto di vista, la grande novità giunge proprio dalla Germania.

Stando a quanto riferito dal portale Sport.de, Zakaria avrebbe avanzato delle pretese molto importanti per il suo ingaggio, chiedendo uno stipendio annuale di circa 5 milioni di euro. Una cifra importante ma, forse, giusta per un giocatore forte e dai grandi margini di miglioramento, giustificata anche dalla sua situazione contrattuale.

Considerando però il tetto massimo imposto dai Friedkin, che garantiscono attualmente le entrate più importanti ad Abraham e Pellegrini con un guadagno di circa 4,5 milioni di euro annui, si comprende facilmente come, ad oggi, anche la pista Zakaria sembra destinata a sfumare.

Seguiranno aggiornamenti.