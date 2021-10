Calciomercato Roma, Newcastle pigliatutto | Affondo immediato

Calciomercato Roma, dopo i non pochi rumors delle scorse settimane, il Newcastle è tornato ad avere una certa ingerenza nei piani capitolini.

La piazza dei Magpies è stata travolta dall’entusiasmo e dalla curiosità da quando, a inizio ottobre, il club è stato prelevato da un ricchissimo fondo saudita. Nel necessario e fondamentale rispetto dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario, il club anglosassone ha subito mostrato di voler invertire il trend di una squadra ancora troppo lontana dalle maggiori realtà di Premier League.

Si cercherà di avviare un percorso diacronico e sostenibile che permetta però, al contempo, di rinforzare la squadra in modo intelligente quanto celere. Tutto ciò si è riflesso anche nella scelta di esonerare mister Bruce, dopo il pessimo inizio di campionato. Al suo posto, tra i vari sondati, si era parlato anche di José Mourinho come candidato a sorpresa.

Le dichiarazioni dello Special One a riguardo qualche settimana fa hanno però lasciato intendere come non ci siano assolutamente i presupposti per assistere a quella che sarebbe una clamorosa, inattesa e più che prematura separazione dal mondo giallorosso. Come anticipato, però, le ultime notizie giunte dalla Spagna lasciano intendere come i piani di Pinto possano essere influenzati proprio dal Newcastle.

Calciomercato Roma, il Newcastle vuole Jessie Lingard

Circa due settimane fa vi avevamo parlato della possibilità di veder approdare Jessie Lingard in giallorosso. Il numero 14 aveva infatti rilasciato delle interessanti dichiarazioni relativamente al rapporto avuto con Mourinho ai tempi di Old Trafford, lasciando intendere come non avrebbe disdegnato una nuova avventura sotto la sua egida.

Il contratto è in scadenza nel 2022 e ciò permetterebbe ad un suo eventuale acquirente di garantirsi un profilo esperto quanto qualitativo senza alcun esborso economico. Lingard, pur venendo da un periodo non brillantissimo, ha catalizzato l’attenzione di numerosi club. Tra questi, stando a quanto riferito dal portale spagnolo Todofichajes.net, ci sarebbe proprio il su citato Newcastle che avrebbe individuato in lui il giusto rinforzo low cost per la prossima stagione.

Un suo approdo presso i Magpies potrebbe concretizzarsi in realtà già a gennaio ma, stando sempre a quanto proveniente dal mondo iberico, Lingard preferirebbe attendere il prossimo giugno per ponderare una scelta così importante con più calma e in totale libertà.