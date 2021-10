Calciomercato Roma, colpaccio in difesa | Spunta la data

Calciomercato Roma, emergono novità importanti in vista del possibile rinforzo in difesa dei giallorossi: ecco la data.

Le sei reti subite contro il Bodo Glimt hanno fatto scattare un campanello d’allarme in casa Roma, per quanto concerne la tenuta difensiva di una squadra che non può più prescindere, ormai, dalla tenacia e dal temperamento di Gianluca Mancini, sempre più leader del pacchetto arretrato.

E infatti, sia contro il Napoli, sia contro il Cagliari, sono arrivate risposte molto incoraggianti; del resto, anche la Juventus aveva fatto molta fatica a presentarsi con costanza dalle parti di Rui Patricio, bucando la retroguardia giallorossa soltanto con un tocco fortuito. La domanda, o per meglio dire il dilemma, semmai, è legato alla varietà di opzioni sulle quali Mou può contare: posto che Kumbulla è ormai stato “epurato”, e le parole del tecnico lusitano a margine della debacle norvegese lo confermano in maniera lapidaria, anche Smalling non offre le giuste garanzie (soprattutto da un punto di vista fisico): l’inglese sta recuperando i postumi del problema muscolare accusato al flessore della coscia destra, dopo aver smaltito un altro stop, quello patito nel ritiro pre-campionato.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, epurazione Mou | Scambio con l’Inter a gennaio

Calciomercato Roma, dilemma Pinto: la dead-line per il colpo in difesa

Acquistare un nuovo centrale a gennaio o aspettare che Smalling recuperi? Questo è il dilemma che si pone anche “La Repubblica” quest’oggi, secondo cui la Roma sta aspettando di conoscere con più precisione come procede il recupero del centrale inglese, e se eventualmente si renderà necessario puntellare la rosa anche nel reparto dei centrali: entro fine novembre, la situazione apparirà più chiara. La scorsa estate era stato accostato ai capitolini Lenglet, ma non si sono creati gli spiragli giusti; qualche settimana fa alcuni spifferi riportavano di un interessamento per Umtiti, anche se i giallorossi sembrano distanti. Occhio anche alle candidature di Bremer e di Lindelof: staremo a vedere quello che succederà.