Calciomercato Roma, volto nuovo in attacco | Cambiano le strategie

Dopo la vittoria di Cagliari la Roma si proietta verso la sfida contro il Milan di domani. Intanto per l’attacco giallorosso arrivano importanti novità.

La Roma a Cagliari ha ritrovato i tre punti, dopo una gara sofferta risolta dalla magia su punizione di Pellegrini. Una vittoria importante per rilanciare le ambizioni giallorosse prima del big match di domani sera contro il Milan. La sfida ai rossoneri sarà utile per fare il punto sul percorso di crescita della squadra di José Mourinho, soddisfatto del lavoro svolto fino a questo momento e in attesa che il calciomercato invernale rinforzi la squadra in base alle sue richieste.

La sessione che si aprirà a gennaio vedrà quindi il General Manager Tiago Pinto particolarmente attivo nel tentativo di consegnare a Mourinho una rosa più completa e competitiva. I reparti in cui si investirà saranno principalmente la difesa, dove si cercherà di acquistare uno o due rinforzi, e il centrocampo. In mediana l’arrivo di un nuovo innesto appare certo, anche se il sogno sarebbe sostituire i partenti Diawara e Villar con altrettanti nuovi acquisti.

Calciomercato Roma, novità in attacco | Promosso da Mourinho

Da valutare anche la situazione nel reparto offensivo. Lì le gerarchie risultano abbastanza chiare, con Tammy Abraham a guidare l’attacco giallorosso ed Eldor Shomurodov a fargli da principale alternativa. Una situazione che non piace a Borja Mayoral, finito ai margini ed escluso per tre volte consecutive dalla lista dei convocati dopo la disfatta di Bodo. Lo spagnolo andrà via a gennaio, ma non è detto che per rimpiazzarlo la Roma torni sul mercato.

Una delle novità arrivate, insieme ai tre punti, dalla partita con il Cagliari è infatti l’ottima impressione che tutti hanno avuto dalla prestazione di Felix. Il giovane attaccante ha convinto definitivamente Mourinho. Secondo quanto afferma Il Corriere dello Sport l’allenatore avrebbe deciso di integrare il ragazzo in Prima squadra almeno fino a dicembre. Felix saluta quindi la Primavera per saltare nella Roma dei grandi: la decisione è stata già comunicata al tecnico Alberto De Rossi. Una decisione che mette ancor più nell’angolo Mayoral, di cui Felix pare destinato ad essere il sostituto. Il ragazzo non potrà giocare in Conference League perché non inserito nella lista Uefa, ma potrebbe trovare altro spazio in Serie A. La sua velocità e i suoi strappi, a Cagliari, hanno dato vitalità all’attacco giallorosso. Ora avrà tempo fino alla fine dell’anno per convincere Mourinho a puntare su di lui per il resto della stagione.