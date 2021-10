Calciomercato Roma, ha convinto Mou | Ecco la firma

La Roma continua a lavorare senza sosta in vista del mercato di gennaio. Un occhio alle cessioni, uno alle future entrate, ma senza dimenticare il vivaio giallorosso. Tanti hanno convinto Mou, ora arriva una nuova firma.

In casa giallorossa si continua a lavorare in vista del calciomercato di riparazione, prevista una nuova rivoluzione targata Mou. Molti i bocciati tra le seconde linee, calciatori che si proverà a piazzare tra qualche mese. Previsti molti movimenti in entrata, ma la società guarda anche al futuro, rivolgendo gli occhi in casa propria.

La Roma è attesa dalla super sfida al Milan di domani sera, ma tante attenzioni si concentrano anche verso gennaio. Si aspetta una sessione di mercato davvero accesa in casa giallorossa, sulla falsariga di quanto visto in estate. Tante le bocciature verso le seconde linee, tramutate prima in convocazioni mancate per diversi esuberi. Calciatori ai margini che hanno dato modo al tecnico di portare in prima squadra tanti elementi Primavera, da sempre un’eccellenza il reparto giovanile guidato da Alberto De Rossi. Se nell’ultima gara di campionato abbiamo apprezzato la novità Felix, adesso è il momento di sancire una promozione importante verso un altro ex Primavera.

Leggi anche: Calciomercato Roma, epurazione Mou | Scambio con l’Inter a gennaio

Nuova firma in casa Roma, ha convinto Mou

Continua con decisione la linea verde della Roma, ora arriva un altro indizio concreto. E’ tutto pronto per il rinnovo contrattuale di Nicola Zalewski, il giovane talento polacco ha convinto davvero tutti. La società giallorossa crede fermamente in lui e l’accordo prolungherà la sua permanenza almeno fino al 2025.

3 presenze stagionali per lui finora, unite all’ enorme gioia per aver trovato la maglia della nazionale della Polonia. Ora il prolungamento contrattuale. ennesimo traguardo professionale. Ulteriore messaggio da parte della società, i giovani cresciuti in maglia giallorossa sono un vero e proprio patrimonio della Roma.