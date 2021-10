Calciomercato Roma, inserimento a sorpresa | Ci prova Simeone

In casa Roma si continua a lavorare in vista del calciomercato invernale di gennaio. Tanti i dossier sul tavolo di Tiago Pinto.

Il calciomercato non si ferma mai. Al di là delle finestre in cui i trasferimenti sono formalmente aperti, dirigenti e direttori sportivi non interrompono mai il loro lavoro di negoziazione. Il General Manager della Roma Tiago Pinto non fa eccezione, anzi. In casa giallorossa in vista della sessione che si aprirà a gennaio al portoghese verrà probabilmente richiesto un lavoro particolarmente intenso.

Questo perché, come più volte ribadito da José Mourinho, per far crescere la Roma come i Friedkin vogliono, sarà necessario l’impegno di tutti nelle prossime finestre di calciomercato. Oltre a rintracciare giocatori di spessore e funzionali al progetto tecnico di Mou, la Roma dovrà però provvedere anche a piazzare quei calciatori che sono stati bocciati dall’allenatore.

LEGGI ANCHE: Roma-Milan, Mourinho non perdona | Le sue parole in conferenza stampa

Calciomercato Roma, addio scontato | Altra opzione in Liga

I nomi sono ormai noti a tutti: da Bryan Reynolds – che probabilmente andrà via in prestito per fare esperienza – a Gonzalo Villar, passando per Amadou Diawara e Borja Mayoral. Pinto dovrà procedere ad un profondo restyling della rosa per venire incontro alle richieste di José Mourinho. Non tutte le situazioni dei calciatori sopra elencati sono per uguali.

L’addio sul quale si può scommettere è quello di Borja Mayoral. L’attaccante spagnolo non rientra nei progetti di Mourinho, che lo ha escluso dai convocati nelle ultime tre gare. Addirittura a Cagliari il tecnico ha mandato in campo il giovane della Primavera Felix, che pare in rampa di lancio. Il cartellino di Mayoral è di proprietà del Real Madrid, intenzionato a far trasferire il calciatore già a gennaio. Diverse le opzioni sul tavolo dei Blancos: la Fiorentina, il Levante e il Betis si sono già fatte avanti per sondare il terreno. Ma secondo diariogol.com l’ultima squadra che si è iscritta alla corsa per Mayoral è l’Atletico Madrid. L’allenatore dei Colchoneros Simeone vede nella punta l’occasione per rinforzare l’attacco della squadra e un trasferimento da una sponda all’altra della Capitale spagnola non è cosa del tutto inedita: un’opzione in più per il futuro del centravanti.