Roma-Milan, Mourinho non perdona | Le sue parole in conferenza stampa

Alla vigilia del big match contro il Milan, José Mourinho ha affrontato in conferenza stampa i temi più importanti in casa giallorossa.

Sette giorni di fuoco, quelli che si chiudono domani, per la Roma. La settimana giallorossa ha portato la squadra di José Mourinho ad affrontare nel giro di pochi giorni le due capolista della nostra Serie A. Dopo aver fermato il percorso del Napoli con lo 0-0 di domenica scorsa, la Roma si troverà domani di fronte al Milan, appaiato agli azzurri in cima alla classifica. In mezzo, la faticosa e fondamentale vittoria sul campo del Cagliari.

In vista del match di domani l’allenatore José Mourinho ha incontrato i giornalisti nella tradizionale conferenza stampa. Tanti i temi affrontati dal tecnico portoghese, a partire dall’importanza e la difficoltà di una sfida come quella di domani: “A me piace giocare contro i migliori e trasmettere ai miei questo feeling. Mi piace giocare contro squadre che giocano bene e che sono in alto in classifica“. L’allenatore ha anche ha ribadito come, rispetto alle scelte effettuate nelle ultime occasioni, non ci saranno grandi novità nell’elenco dei convocati. Ancora fuori, dunque, gli epurati dopo la batosta rimediata giovedì scorso in Conference League.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, volto nuovo in attacco | Cambiano le strategie

Roma, Mourinho in conferenza | “I convocati sono gli stessi”

L’allenatore ha dunque ribadito che, al di là di Marash Kumbulla, non ci saranno reintegri per chi ha deluso in occasione della trasferta norvegese: “I convocati saranno gli stessi“, ha affermato. Ma Mourinho ha risposto anche alle domande su Mkhitaryan, protagonista di alcune partite non eccellenti nelle ultime uscite: “Mkhitaryan sta facendo bene. Non è più un ragazzino, ha giocato contro il Napoli e contro il Cagliari l’ho cambiato” ha spiegato senza però chiarire i dubbi di formazione per domani. “Avevo bisogno di profondità con El Shaarawy che mi piace tanto. Non dico se giocherà titolare domani“.

Spazio anche per un aggiornamento sul processo di recupero dall’infortunio di Leonardo Spinazzola: “Sta bene, il percorso di recupero va molto bene. Chi lo ha operato è stato qui due giorni per monitorare la situazione insieme al nostro dipartimento medico. Tutto procede benissimo e non ci sono passi indietro“. Il tecnico però non vuole affrettare i tempi del rientro del ragazzo. “Non dico quando giocherà. Posso solo dire che abbiamo notizie positive”.