Calciomercato Roma, lo vuole mezza Serie A | Colpaccio a zero

Nuovo scenario di mercato in casa Roma. In vista della finestra di riparazione si torna a guardare in Inghilterra, ma stavolta non in Premier League. Si tratta di un vero e proprio colpaccio, si sta scatenando l’asta.

Mezza Serie A è sulle tracce di un vero e proprio colpaccio in vista del mercato di gennaio. La concorrenza non manca neanche in Inghilterra, tanti club si stanno muovendo per anticipare la concorrenza. Il suo rendimento fin qui è stato eccezionale ed il suo contratto è in scadenza a gennaio. Anche la Roma di Mourinho è sulle sue tracce.

C’è da registrare una nuova pista di mercato in casa Roma. A due mesi dall’apertura della finestra di riparazione sono ben chiare le richieste del tecnico. Mourinho ha bisogno di una nuova rivoluzione, rimasta incompiuta in diversi ruoli la scorsa estate. A partire dalla zona nevralgica del campo, dopo mesi di trattative serrate non si è trovata la quadra per il nuovo centrocampista. Mou ha bisogno di rinforzi nel ruolo, completamente bocciate le seconde linee giallorosse. Diawara e Villar andranno via a gennaio, per lo spagnolo c’è anche un nuovo indizio decisivo.

Colpaccio a zero a gennaio, anche la Roma sulle sue tracce

Si guarda nuovamente in Inghilterra, ma non in Premier League. Le attenzioni di numerosi club si stanno concentrando in Championship. Nella “B” inglese c’è un ex Chelsea che sta conquistando tutti, con numeri devastanti. Il nome segnato sui taccuini di mezza Premier e Serie A è quello di John Swift, centrocampista in forza al Reading.

Numeri impressionanti dicevamo, in 16 gare la bellezza di 8 reti e 6 assist per l’ex Chelsea. Tantissime attenzioni in Premier per lui, che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Il Leeds di Bielsa ma non solo, sulle sue tracce anche il temibile Newcastle. I bianconeri, forti della nuova proprietà saudita, vorranno muoversi con decisione a gennaio. Non manca concorrenza in Serie A, sulle sue tracce Udinese, Torino, Fiorentina, oltre ai giallorossi. A riportare la notizia il sito SerieBnews.com .