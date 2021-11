Formazioni ufficiali Roma-Milan | La scelta su Mkhitaryan

Roma-Milan, le formazioni ufficiali della gara dell’Olimpico: vediamo insieme le scelte di Mourinho e Pioli.

Sta per alzarsi il sipario su Roma-Milan, big match valido come posticipo dell’undicesima giornata di Serie A: una gara alla quale gli uomini di Mourinho si presentano dopo essersi scrollate di dosso paure ed incertezze, ottenendo una preziosissima vittoria in rimonta contro il Cagliari.

La vittoria contro la compagine di Mazzarri era seguita, però, a due sconfitte consecutive: la prima all’Allianz Stadium contro la Juventus, la seconda in terra norvegese in Conference League. Va da sè che i giallorossi, che attualmente occupano la quarta posizione, alla luce dello stop della Juve, fermata anche dall’Hellas Verona, vogliano consolidare il loro “status” europeo. L’avversario di Pellegrini e compagni, però, è di quelli ostici, dal momento che affronteranno il lanciatissimo Milan di Stefano Pioli, che ha l’obiettivo di tenere il passo del Napoli capolista. Alcuni dubbi hanno alimentato le vigilie di Pioli e Mourinho: vediamo insieme le scelte dei due allenatori.

Formazioni ufficiali Roma-Milan

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez, Bennacer, Kessié, Saelemaekers, Krunic, Leao, Ibrahimovic.