Roma-Milan, furia Mou | Il gesto “contro” l’arbitro non passa inosservato

Roma-Milan, Mourinho è letteralmente una furia: il gesto polemico dello Special One all’indirizzo dell’arbitro Maresca.

Da pochi istanti si è chiuso il primo tempo di Roma-Milan, gara che vede momentaneamente i rossoneri in vantaggio, in virtù della rete siglata da Zlatan Ibrahimovic. Match che, come prevedibile, si sta disputando senza esclusioni di colpi, molto vibrante da entrambe le parti: ritmo ed intensità monopolizzano una contesa che premia gli uomini di Pioli. Non sono mancati interventi al limite, colpi proibiti e fischi contestati; al tramonto del primo tempo, un intervento del direttore di gara Maresca, ha suscitato l’ira di Mou, che si è diretto polemicamente negli spogliatoi senza neanche vedere l’esito della punizione conseguente, che ha visto Theo Hernandez tirare una sassata con il suo solito mancino.

La classica goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo, dal momento che allo Special One non erano andati giù anche altre decisioni dell’arbitro; sta di fatto, che Mou dovrà riordinare le idee, per venire a capo di una gara nella quale comunque Pellegrini e compagni sono andati vicino al goal in almeno tre circostanze.