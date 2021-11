Calciomercato Roma, Pinto sfida la Juve | L’ex ritorna così

Calciomercato Roma, “scippo” alla Juventus ed assalto al sorpresa per il grande ex: i giallorossi sfidano la “Vecchia Signora”.

Le strategie della Juventus e della Roma potrebbero ritornare ad incrociarsi a stretto giro di posta, in quanto sia i giallorossi che i bianconeri desiderano puntellare dei reparti che in questo primo scorcio di stagione hanno denotato qualche lacuna strutturale.

Ai contatti fitti tra la Roma e l’entourage di Zakaria, ad esempio, ha fatto seguito la pronta risposta della Juventus, con Cherubini che ha manifestato interesse per il centrocampista elvetico del Borussia Mönchengladbach, il cui contratto con il club tedesco scade la prossima estate. Tuttavia, nel corso della settimana scorsa assolutamente da dimenticare per la Vecchia Signora, ha avuto modo di mettersi in luce allo “Stadium” un’altra stellina: ci stiamo riferendo a Davide Frattesi, che ha impreziosito la sua prestazione super con un goal di pregevole fattura, mostrando qualità, tecnica e carisma da vendere.

Come riferito da calciomercatonews.com, il centrocampista di Dionisi avrebbe letteralmente stregato gli uomini mercato juventini, che avrebbero intenzione di tastare il terreno; tuttavia, non è escluso che si possano creare le condizioni per un nuovo duello di mercato con la Roma, dal momento che il classe ’99, nel corso di una recente intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport”, ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto restare nella Capitale, avendo militato proprio nelle giovanili della Roma.