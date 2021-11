Calciomercato Roma, Conte aiuta Pinto | Colpo a sorpresa

Tiago Pinto potrebbe iniziare una trattativa con Fabio Paratici per un giocatore giallorosso nel calciomercato di gennaio.

La sessione di calciomercato si avvicina sempre di più e per la Roma di Mourinho ci sarà un po’ di lavoro da fare per la sessione di riparazione. Roma-Londra potrebbe essere un’asse rovente nelle prossime settimane.

L’annuncio di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham è arrivato proprio pochi minuti fa. Il tecnico italiano ha ricevuto certezze dal direttore sportivo Fabio Paratici su ciò che avverrà nella sessione di calciomercato di gennaio, per poi affondare i veri colpi nella prossima sessione estiva. Tra i tanti nomi per la difesa potrebbe uscire un’opzione concreta che riguarda un centrale della Roma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, rottura totale con il difensore | Addio a gennaio

Calciomercato Roma, Tottenham sorpresa Smalling

Ai tempi dell’Inter, Conte aveva richiesto proprio Chris Smalling alla dirigenza nerazzurra, prima del ritorno nella capitale da parte del centrale inglese. In questo momento le condizioni fisiche del giocatore classe ’91, però, destano molte preoccupazioni. Il suo ritorno in gruppo avverrà nelle prossime settimane, e avrà poco più di un mese per convincere Mourinho.

Non è un mistero che la Roma sia a caccia di un difensore centrale mancino per rinforzare la retroguardia, che non esclude dunque una cessione di Smalling, anzi, in questo caso verrebbe facilitata. Potrebbe essere un nome in orbita Tottenham molto concreto ma bisognerà capire prima quale sarà la costanza fisica del calciatore. Tanto lavoro per Tiago Pinto che dovrà incastrare altre trattative in uscita per fare quelle in entrata.