Calciomercato Roma, silurato da Mou | Addio in Serie A

Calciomercato Roma, l’epurazione di Mou potrebbe sortire i suoi effetti già nell’immediato: cessione in Serie A.

A margine della sfida contro il Bodo Glimt, José Mourinho ha lanciato frecciate al veleno all’indirizzo di quei calciatori a cui aveva concesso spazio per la trasferta norvegese, ma dai quali era stato ripagato con una prestazione non all’altezza, per usare un eufemismo.

Non a caso, in occasione della sfida contro il Napoli, ben 5 calciatori, responsabili del tracollo in Conference League, sono stati silurati da Mou, che ha deciso di non convocarli per il big match contro i partenopei, segnale emblematico del fatto che il tecnico lusitano non intende puntare più su di loro. Tra questi, impossibile non menzionare Marash Kumbulla, al quale sono stati concessi solo pochi scampoli di partita in questo primo scorcio di stagione, la maggior parte dei quali in Conference League.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, ribaltone e “addio” | Rivelazione a sorpresa

Calciomercato Roma, addio Kumbulla: futuro in Serie A | Bomba dall’Albania

Ecco perché, ipotizzare un addio a stretto giro di posta del centrale albanese è ipotesi tutt’altro che fuorviante, fermo restando che i giallorossi non riusciranno a rientrare dall’investimento fatto per acquistarlo definitivamente dall’Hellas Verona. Stando a quanto rimbalza dall’Albania, e più precisamente da kosovapost.net, il difensore potrebbe rappresentare un’occasione per l’Udinese, alla ricerca di un rinforzo con il quale puntellare il proprio reparto arretrato: da non escludere che i friulani possano provare un blitz già nel mercato di gennaio, per regalare a Gotti l’innesto tanto auspicato, contando proprio sul rapporto ai minimi termini che intercorre tra il centrale e Mou. Situazione in aggiornamento, e da monitorare con estrema attenzione.