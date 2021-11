Calciomercato Roma, rivoluzione totale | Addio a sorpresa

Calciomercato Roma, a gennaio ci sarà una vera e propria rivoluzione. E c’è anche l’addio a sorpresa. Non ha convinto Mou

A gennaio dentro Trigoria ci sarà una vera e propria rivoluzione. Una di quelle memorabili con una squadra che sarà praticamente diversa per buona parte della rosa. Perché i sicuri partenti sono Villar, Diawara, Reynolds e Borja Mayoral: ormai fuori dal progetto tecnico di Mourinho dopo la prestazione di Bodo. Ma ci potrebbe essere anche Smalling tra i partenti, soprattutto per le sue condizioni fisiche che non danno nessuna garanzia.

Ovviamente gli obiettivi sono già stati delineati: in primis Zakaria. E’ lui il prescelto, soprattutto perché potrebbe arrivare con un investimento di 5 milioni di euro, per un affare che complessivamente, però, dovrebbe essere di 25. Ma secondo quanto riportato da Il Messaggero, tra pochi mesi ci potrebbe anche essere una partenza a sorpresa. Una di quelle che sì all’inizio della stagione erano nell’aria, ma che nell’ultimo periodo sembrava essere rientrata.

Calciomercato Roma, anche Carles Perez parte

Il sito del quotidiano infatti, sottolinea come tutti gli spagnoli potrebbero ben presto fare le valigie. E tra questi ci sarebbe anche l’esterno che Mou, domenica sera contro il Milan, ha mandato in campo nella ripresa. Ma Perez non avrebbe convinto per niente lo Special One, e allora un suo addio, già nei prossimi mesi, non è totalmente da escludere. La situazione quindi è tutt’altro che decisa. E saranno sicuramente fondamentali i prossimi due mesi per capire quale sarà la decisione definitiva di Mourinho. Anche se, una linea, è già stata tracciata ed è quella di un altro saluto a Trigoria.

Pinto quindi, oltre a trovare i sostituti di quegli elementi che ormai non rientrano più nei piani, deve appunto trovare delle sistemazioni per questi ultimi. E non sarà di certo un compito facile. Ma ha ancora due mesi di tempo per iniziare a imbastire le prime trattative.