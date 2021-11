Roma, il ritorno dell’ex | Pronto a scendere in campo

Ultim’ora importante in Serie A, che riguarda da vicino un ex attaccante della Roma. I giallorossi non possono più permettersi passi falsi, a partire dalla prossima gara di Conference.

Nella giornata odierna la Roma è tornata a lavorare a Trigoria, agli ordini di Josè Mourinho. Ancora da smaltire la rabbia dopo l’ultima sconfitta interna contro il Milan. Tra poche giornate all’Olimpico arriverà una squadra guidata da un ex attaccante giallorosso, che è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio.

La Roma ha bisogno di ritrovare al più presto un filotto di vittorie. Il mese di ottobre ha riservato più bassi che alti per i colori giallorossi, ben tre sconfitte sono arrivate per i ragazzi di Mourinho. La più recente contro il Milan capolista, ancora una volta sotto attacco sia la prestazione della squadra che l’arbitraggio. L’occasione per rialzare la testa è a portata di mano e da cogliere al volo. Giovedì sera all’Olimpico arriveranno i norvegesi del Bodo-Glimt. C’è da vendicare la drammatica prestazione nella trasferta norvegese, culminata in un’imbarazzante 6-1. Riscatto europeo che potrebbe aprire la strada a nuove vittorie in campionato, le prossime gare sulla carta non sono così proibitive.

Roma, pronto il ritorno dell’ex all’Olimpico

Dopo la quarta giornata di Conference i giallorossi andranno a far visita al Venezia. In seguito alla trasferta lagunare ci sarà una nuova sosta Nazionali, poi all’Olimpico arriverà il Genoa di Ballardini. Il tecnico dei liguri ha vissuto ore di ansia legate alle condizioni del suo attaccante più in forma Mattia Destro.

L’ex Roma era uscito per infortunio nell’ultima gara del grifone. Ecco il comunicato della società ligure: “Il Genoa CFC comunica che gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il calciatore Mattia Destro hanno rilevato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro“. Escluso un lungo stop dunque, salterà solo la prossima gara di campionato. Complice la sosta Nazionali, Destro tornerà a disposizione di Ballardini proprio per la sfida dell’Olimpico.