Roma-Torino, tegola Juric | Salta la sfida contro i giallorossi

Roma-Torino, è arrivata la conferma dagli esami strumentali. Non ci sarà per la sfida contro i giallorossi il prossimo 28 novembre.

Con la sconfitta, non senza discussioni, di domenica scorsa maturata contro il Milan, si è concluso il tour de force dei giallorossi, che ha portato loro ad affrontare ,nel giro di due settimane, tre delle maggiori squadre del nostro campionato. Archiviate le parentesi contro Juve, Napoli e Milan, Pellegrini e compagni voleranno a Venezia domenica prossima prima della sosta del mese di novembre.

Si tornerà in campo il 21, in quel di Genoa per la sfida contro il Grifone, che catalizzerà l’inizio di un altro importante spezzone di campionato fino alle festività natalizie. Tra i vari, spiccano gli incontri del mese di dicembre contro Inter e Atalanta. Da non sottovalutare nemmeno la gara di fine mese contro il Torino, pregna di spunti anche da un punto di vista del mercato.

Proprio relativamente all’incontro con i granata, è arrivata stamane un’importante novità.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Mourinho avvisato | “È come Jorginho”

Roma-Torino, assenza pesante per Juric: Brekalo out un mese

Per la gara del prossimo 28 novembre non ci sarà sicuramente Josip Brekalo, fermatosi in allenamento a pochi minuti dal calcio di inizio della gara contro lo Spezia. Il croato ha infatti accusato una fitta che, se ignorata, avrebbe potuto causare uno strappo muscolare al giocatore. Gli esami strumentali hanno evidenziato quest’oggi un interessamento distrattivo del soleo, come annunciato dalla nota ufficiale del club.

L’infortunio costringerà lui a restare fermo per almeno un mese e a saltare, con ogni probabilità, la sfida dell’Olimpico in programma fra 26 giorni. Un’assenza importante per Juric e la sua compagine, soprattutto dopo il buon impatto avuto dall’ex Wolsfburg nel nostro campionato.