Calciomercato Roma, Mou pesca dal Chelsea | Colpaccio a gennaio

Sono già accesi in riflettori sul calciomercato di riparazione in casa Roma. Tante le trattative accostate ai giallorossi, che devono rinforzare la squadra a disposizione di Mourinho.

Josè Mourinho si aspetta molto dalla prossima finestra di mercato. La sessione di riparazione dovrà per forza di cose portare una nuova rivoluzione in casa Roma. Da un lato la lunga schiera dei bocciati da Mou, tanti esuberi al passo d’addio. Dall’altro lato l’esigenza di puntellare una rosa che h diverse lacune.

E’ già tempo di guardare al mercato di gennaio in casa Roma. I giallorossi domani sera torneranno in campo allo stadio Olimpico, contro il Bodo-Glimt. Proprio la gara in terra norvegese ha aperto una parentesi decisamente negativa in casa Roma, non solo di risultati. Dopo l’incredibile 6-1 incassato in terra scandinava le gerarchie nella Roma sono state completamente ribaltate. Tante seconde linee sono state bocciate, non convocate per tre partite consecutive. Il campanello d’allarme è risuonato potentissimo, Mourinho ha bisogno di rinforzi di qualità. Uno dei reparti dove ci si aspettano grandi manovre è senza dubbio il centrocampo.

Calciomercato Roma, ancora occhi in Premier League

I giallorossi hanno diverse esigenze, prima tra tutte quella di rinforzare il centrocampo. Bocciati Villar e Diawara, soprattutto lo spagnolo è il primo indiziato a partire per far posto a forze fresche. Se si registra un raffreddamento per quel che riguarda la pista Zakaria, una nuova possibilità sembra profilarsi in Premier League.

Mou e Pinto tornano a guardare in Inghilterra, ancora una volta in casa Chelsea. Secondo quanto riportato da RomaPress, tra i prescelti come rinforzo di gennaio figura anche Ruben Loftus-Cheek. Classe 1996, centrocampista duttile, prezioso sia in fase di non possesso che in spinta offensiva. Lo stesso Mourinho le fece giocare trequartista nella sua esperienza londinese. Quest’anno per lui la miseria di tre presenze stagionali, a gennaio potrebbe essere tra i primi a lasciare i Blues. Potrebbe essere lui il rinforzo perfetto per il centrocampo di Mourinho?