Calciomercato Roma, Pinto a fari spenti | Ritorno di fiamma clamoroso

Calciomercato Roma, Pinto continua a monitorare la situazione, per quello che si configurerebbe come un ritorno di fiamma clamoroso.

Le scelte tecniche di Mourinho si ripercuoteranno in maniera tangibile anche sulle decisioni di Pinto in sede di contrattazioni, con le esigenze della compagine giallorossa che sono ormai assodate.

Chiaramente non saranno possibili investimenti folli, in ossequio a quella politica “sostenibile” alla quale lo Special One ha fatto sovente riferimento, ma si cercherà di accontentare per quanto possibile le richieste del tecnico lusitano. E così, oltre al centrocampo, reparto per rinforzare il quale si fanno i nomi di Ceballos, Zakaria e Loftus Cheek, e il reparto terzini, con Nacho in rampa di lancio, occhio alla possibile occasione in difesa, con il gm giallorosso che potrebbe dirottare le sue attenzioni su un centrale forte e dalla grande esperienza internazionale. La scorsa estate si era parlato di Clement Lenglet, ma chissà che l’epurazione di Koeman non abbia rimescolato le carte in tavola; secondo quanto riferito da “Il Corriere dello Sport“, Pinto continua a monitorare la situazione legata ad un grande ex.

Stiamo parlando di Antonio Rudiger, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro: il rinnovo del suo contratto con il Chelsea, in scadenza nel 2022, non è ancora arrivato, sebbene il diretto interessato nelle ultime settimane abbia lasciato una porta aperta all’ipotesi Blues. Secondo il quotidiano romano, la lista delle pretendenti per il tedesco comprende anche i giallorossi, anche se la concorrenza è molto folta, e comprende tra le altre anche il Bayern Monaco; la Juve ha effettuato dei sondaggi esplorativi, ma senza affondare il colpo, spaventata dalla richiesta di ingaggio del difensore, che si attesta sui 12 milioni di euro annui, motivo per il quale anche per la Roma la strada sembra tutt’altro che in discesa.