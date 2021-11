Roma, Smalling a sorpresa | Il difensore è volato a Londra

Roma, il difensore inglese ha sorpreso tutti ed è in questo momento lontano dalla Capitale. Le ultime a riguardo.

Arrivato due anni fa dal Manchester United a conclusione di una campagna acquisti caratterizzata dalla grande incognita legata al difensore centrale, il numero 6 capitolino non ha mai raggiunto nelle ultime due stagioni i grandi livelli palesati nella prima parentesi targata Fonseca. Nella difesa a quattro del mister portoghese, l’ex Red Devils aveva dato grandi garanzie, permettendo una crescita costante e diacronica a Gianluca Mancini.

Il suo riscatto, arrivato sul “Gong” finale della campagna acquisti estiva del 2020, non si è però concretizzato anche sul campo. Le difficoltà fisiche e tattiche che avevano già adombrato le sue ultime esperienze anglosassoni hanno portato lui a perdere condizione, lucidità e gerarchie, come evidenziato anche dal sempre minore impiego accumulato con Fonseca prima e Mourinho poi.

In casi come questi, ciò che porta grande chiarezza è l’algido fattore numerico, al netto del quale Chris ha saltato ben trentanove partite dalla scorsa stagione. Un numero destinato ad aumentare, soprattutto se si considera l’inattesa novità giunta in serata.

Roma, si infittisce il mistero di Smalling: il difensore è a Londra

Smalling ha fin qui giocato solo in sei occasioni, di cui quattro in campionato e due in Conference League. Il suo, ennesimo, calvario è iniziato lo scorso 3 ottobre a causa di una lesione al flessore. Il classe ’89 è volato stasera verso Londra. Il suo, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non sarà però un viaggio legato ad eventuali trattative e cessioni quanto, piuttosto, finalizzato a capire come stia procedendo il recupero.

Accompagnato dal medico del club giallorosso, Manara, Smalling si sottoporrà ad una consulenza esterna, volta ad avere maggiori informazioni dalle quali potrebbero dipendere anche le prossime mosse di Pinto.