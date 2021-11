Calciomercato Roma, inserimento Newcastle | I dubbi del calciatore

La Roma continua a seguire una serie di calciatori in scadenza di contratto nei prossimi mesi. La concorrenza, però, non manca.

La Roma ha cominciato in estate un percorso di profondo rinnovamento. Alla base di questo nuovo corso giallorosso c’è l’arrivo di José Mourinho in panchina, fortemente voluto da Tiago Pinto e dalla proprietà dei Friedkin. L’intenzione del club è di mettere l’allenatore portoghese nelle condizioni di far crescere, gradualmente e con continuità, il livello e le ambizioni della squadra.

Per questo lo stesso Mourinho ha più volte cercato di abbassare toni ed aspettative rispetto agli obiettivi immediati della Roma. Ragionare partita dopo partita, cercando sempre di dare il massimo. Soltanto con il lavoro, in campo e sul mercato, arriveranno risultati via via sempre più entusiasmanti. Per crescere ancora, l’allenatore portoghese ha poi chiesto al club uno sforzo per il calciomercato di gennaio.

Calciomercato Roma, spunta il Newcastle | Obiettivo conteso

Durante la sessione invernale, quindi, saranno molti i dossier su cui Tiago Pinto dovrà lavorare. Il dirigente portoghese conosce bene le esigenze della squadra e, fianco a fianco con Mourinho, ha individuato una serie di profili che possano fare al caso della Roma. Ma l’attenzione del club va oltre il calciomercato di gennaio: sotto osservazione ci sono anche diversi calciatori che, in scadenza di contratto, potrebbero arrivare a parametro zero nel prossimo giugno. Tra loro anche Niklas Sule, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Bayern Monaco.

Una circostanza che, come prevedibile, in questi mesi ha attirato l’attenzione di diverse squadre europee, Roma inclusa. Secondo il tabloid Chronicle Live tuttavia il calciatore sarebbe fortemente affascinato dalle proposte pervenutegli dalla Premier League. In particolare il centrale tedesco starebbe ragionando con attenzione sull’opportunità di trasferirsi al Newcastle, pronto a fargli firmare un precontratto già nel prossimo gennaio. Tuttavia, sottolinea ancora il tabloid, non è escluso che alla fine il calciatore decida di rimanere in Baviera: “Certamente sto ragionando sul mio futuro, ma davvero non so dire cosa succederà“, aveva affermato Sule, che pure si trova benissimo al Bayern: “Io e la mia ragazza ci troviamo incredibilmente bene a Monaco. Mio figlio è nato qui e anche mio fratello si trova qui. Io però devo realizzare cosa sia meglio per me“. Parole che lasciano aperte tutte le ipotesi per il futuro del forte centrale tedesco.