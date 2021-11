Roma-Bodo, incubo Zaniolo | Social spietati

La Roma è in campo contro il Bodo-Glimt, per la quarta giornata di Conference League. All’intervallo i giallorossi sono sotto per 0-1. Non finisce l’incubo iniziato nella gara d’andata. I tifosi sono sul piede di guerra.

Un primo tempo scioccante, che ha ricordato la gara di due settimane fa. La Roma è sotto di un gol contro il Bodo Glimt, i tifosi sono scatenati sui social e anche allo stadio. Sono arrivati i primi fischi per Mourinho.

Non finisce l’incubo Bodo-Glimt per la Roma. I giallorossi sono sotto all’Olimpico, dopo un primo tempo sconvolgente. Tra i più bersagliati Nicolò Zaniolo, autore di una prestazione gravemente insufficiente. Al duplice fischio lo stadio intero si è fatto sentire. I giallorossi sono stati sommersi dai fischi dei tifosi, i primi dall’arrivo di Josè Mourinho.

Tra i più bersagliati tra i tifosi Nicolò Zaniolo, sui social è partito l’appello verso Josè Mourinho. “Fuori Zaniolo” i tifosi sono spietati contro il numero 22. Autore di una prima frazione gravemente insufficiente, pesa tantissimo il passaggio mancato verso Abraham in area di rigore avversaria. Decisivo nella prima frazione il gol di Solbakken.