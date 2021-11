Roma, tegola Mourinho | Problema muscolare e possibile stiramento

Dopo lo stop di Lorenzo Pellegrini, anche un altro giocatore è costretto al forfai per la gara di questa sera di Conference League.

José Mourinho dovrà fare a meno di un altro giocatore importante per la sfida di questa sera contro il Bodo/Glimt, valida per la prima giornata di ritorno della fase a gironi della cometizione europea.

A farne le spese questa volta è Matias Vina. L’esterno uruguaiano questa sera non potrà essere a disposizione dell’allenatore giallorosso a causa di un problema muscolare accusato nelle ultime ore. I prossimi giorni saranno decisivi per capire l’entità dell’infortunio, ma secondo quanto riportato dal giornalista Jacopo Aliprandi, a Trigoria temono che si possa trattare di uno stiramento, che lo costringerebbe poi a saltare anche la sfida di domenica contro il Venezia, prima della terza sosta stagionale per le Nazionali.