Infortunio Pellegrini, data del rientro già fissata

La Roma è impegnata nella quarta giornata di Conference League. Nella sfida contro il Bodo-Glimt non è stato convocato Lorenzo Pellegrini. Arrivano buone notizie per Mou, il capitano tornerà presto.

I giallorossi sono in campo contro il Bodo-Glimt, all’intervallo è 0-1 per i norvegesi. Non è stato convocato Pellegrini, il capitano giallorosso ha alzato bandiera bianca dopo la gara col Milan. Per lui un infiammazione al ginocchio, riposo forzato nei giorni scorsi. Arrivano però buone notizie per il tecnico portoghese, il numero 7 è pronto a tornare a disposizione.

Giallorossi in campo senza il loro capitano. Lorenzo Pellegrini non è stato convocato da Mourinho nella gara di Conference contro il Bodo-Glimt. Norvegesi osso duro per la Roma, dopo il tracollo nella terza giornata. All’intervallo il punteggio è 0-1 per i norvegesi, continua la maledizione del match d’andata. Non fa parte della gara Lorenzo Pellegrini, le sue condizioni avevano già preoccupato nel prepartita contro il Milan. Ora arrivano buone notizie per Josè Mourinho, lo stop per il capitano è solo momentaneo.

Sorride Mourinho, le condizioni di Lorenzo Pellegrini

Il numero 7 sarà a disposizione del tecnico giallorosso nella prossima trasferta di Serie A. La Roma farà visita al Venezia, i lagunari sono reduci da un punto nelle ultime tre giornate. Farà parte della spedizione giallorossa anche Lorenzo Pellegrini, il miglior marcatore stagionale della Roma.

Solo gestione da parte dello staff medico giallorosso, Pellegrini ha saltato la gara contro il Bodo solo per recuperare al meglio. Escluso un lungo stop, semplice infiammazione al ginocchio. Nessun problema per Mou dunque, il capitano giallorosso sarà presente nel lunch match di domenica. Farà di tutto per scendere in campo dal primo minuto. In tal senso gli allenamenti dei prossimi giorni saranno decisivi.