Calciomercato Roma, l’ex “aiuta” Mou | Via libera Pinto

Anche nella gara di ritorno contro il Bodo Glimt, gli scricchiolii della fase difensiva giallorossa non sono passati di certo inosservati: i due goal patiti all’Olimpico al cospetto dei norvegesi, sui due tiri concessi agli avversari, destano preoccupazione, a maggior ragione perché ieri Mou ha fatto ricorso alla formazione grossomodo alla formazione titolare.

Il mercato inverale è ormai alle porte, e Pinto è al lavoro da tempo per proiettare la Roma in una posizione di vantaggio in quelle trattative dalle quali il gm giallorosso spera di ottenere colpi funzionali allo scacchiere tattico dello Special One. Beninteso, sono fondamentalmente due i ruoli che i capitolini hanno intenzione di puntellare: il centrocampo e la difesa. E se per rimpolpare il reparto mediano il profilo più gettonato è quello di Denis Zakaria, in difesa si vagliano diversi profili: uno di questi porta dritti al Real Madrid, squadra nella quale milita Nacho, che Ancelotti considera assolutamente sacrificabile.

Stando a quanto riferito da “As“, il Real starebbe valutando con attenzione l’evolversi della situazione legata ad Antonio Rudiger, che non ha rinnovato il suo contratto con il Chelsea in scadenza nel 2022, a causa delle sue esose richieste, che si attestano sui 12 milioni di euro. Cifra elevata, che i Blues non sono intenzionati a sborsare, e alla quale i Blancos potrebbero arrivare nel caso in cui si liberassero di ingaggi “pesanti” come quelli di Isco, Marcelo, Bale ed Hazard. Chiaramente l’eventuale ingaggio dell’ex Roma, accostato in queste settimane anche ai giallorossi, spianerebbe l’assalto di Pinto per Nacho, i cui spazi di manovra si ridurrebbero considerevolmente.