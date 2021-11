Calciomercato Roma, ha detto “Si” alla Juventus | Pinto beffato

Calciomercato Roma, il centrocampista ha accettato la proposta. Queste le ultime novità.

Da inizio giugno mister Mourinho aveva avanzato richieste volte a suggellare la zona mediana di campo. Nella mente dello Special One, infatti, le risorse della rosa erano e sono tuttora inadeguate per poter vantare un centrocampo completo. I giallorossi hanno un jolly come Pellegrini, bravo sulla trequarti ma fondamentale anche in recupero e all’occorrenza sfruttabile sulla mediana.

Al numero 7 si aggiunga anche Bryan Cristante, da sempre lodevole, e si ricordino a tal proposito le parole di Daniele De Rossi, per dedizione, sacrificio, disponibilità ed eclettismo. Qualità che lo hanno portato ad essere un fedelissimo di Mourinho, che ieri lo ha schierato in difesa, confermando nuovamente la grande fiducia nei suoi confronti.

Il tutto, ovviamente, senza dimenticare di uno dei migliori giocatori della squadra, Jordan Veretout. Il francese ha esordito con una doppietta contro la sua ex squadra ma ha pian piano perso quella capacità e quell’incisività palesate relativamente al contributo offensivo. Le sue qualità sono indubbie, così come quelle dei due colleghi su citati, necessitanti però, a detta di “Mou”, di valide alternative e di profili che permettano di proporre anche soluzioni e modalità di gioco differenti.

La su descritta necessità di Mourinho giustifica l’attenzione con la quale Tiago Pinto sta cercando di garantire pronti e celeri rinforzi per il mese di gennaio. I profili monitorati sono numerosi e rispondono tutti a nomi di giocatori in grado di apportare un contributo efficiente ma al contempo un approdo a cifre sostenibili.

Tra i vari, è stato fatto anche il nome di Alex Witsel, centrocampista del Borussia Dortmund seguito diverse volte dai giallorossi anche in passato. Il belga, ora trentaduenne, è destinato però ad essere aggiunto al non esiguo corpus di calciatori da depennare dalla wish list del gm portoghese. L’ex Zenit, il cui contratto è in scadenza a giugno 2022, avrebbe infatti dato la massima disponibilità a sposare la causa bianconera. Prossima, quindi, la firma su quello che si appresta ad essere, forse, uno degli ultimi contratti della sua carriera. A riportare il tutto è SportBild.