Calciomercato Roma, annuncio ufficiale | Chiuse le porte a Pinto

Calciomercato Roma, svolta improvvisa per uno degli obiettivi di gennaio. Il tecnico chiude le porte a Pinto

Tiago Pinto è al lavoro per cercare di rinforzare la rosa della Roma. Gennaio si avvicina, e anche velocemente, e il general manager portoghese sonda il mercato, alla ricerca di calciatori congeniali alle idee di Mourinho, che senza dubbio ha bisogno di innesti per invertire i risultati del momento. Un trend negativo, completato anche dal pareggio di ieri contro il Bodo all’Olimpico.

E’ in mezzo al campo che Mourinho ha bisogno di innesti. E oltre Zakaria – che rimane l’obiettivo principale – nelle ultime settimane si è parlato, e anche molto, di un elemento che nel Real Madrid di Ancelotti non dovrebbe trovare spazio. Adesso non gioca perché viene da un infortunio, ma la sensazione, almeno prima d’oggi, era che nemmeno in futuro Ceballos avesse potuto giocarsi una maglia nelle Merengues. Ed invece, Carlo Ancelotti, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato appunto del calciatore. Non escludendo che possa rimanere.

Calciomercato Roma, le parole di Ancelotti

A domanda specifica su Ceballos, viste come detto le voci insistenti di una sua possibile partenza a gennaio, Ancelotti ha spiegato senza girarci troppo intorno: “Mi piace come giocatore, l’ho seguito molto all’Arsenal. Sta rientrando da un infortunio importante e ha bisogno di ancora un po’ di tempo”. Ecco, se ad Ancelotti Ceballos piace, e soprattutto se il calciatore riuscisse a tornare in campo in poco tempo, e dimostrare di possedere quelle qualità che Ancelotti chiede, allora non è detto che alla fine non possa rimanere anche per il proseguo della stagione al Real Madrid. Ancelotti, in effetti, in mezzo al campo non ha tutte queste alternative. E allora il centrocampista potrebbe sicuramente tornare utile per la seconda parte di stagione.