Venezia-Roma, out Pellegrini? Mourinho ha già deciso chi gioca

Venezia-Roma, il recupero di Pellegrini è ancora in bilico. Mou spera di averlo a disposizione. Ma intanto ha già deciso chi gioca

Il recupero di Lorenzo Pellegrini è tutt’altro che scontato. Ieri sera sembrava filtrasse un certo ottimismo in vista della gara contro il Venezia di domenica all’ora di pranzo, ma il fatto che anche oggi il capitano non si sia allenato con il gruppo, quando manca un giorno e mezzo alla partita, non lascia dormire sonni tranquilli allo Special One.

Il carisma, la voglia, la qualità di Pellegrini, non ce l’ha nessuno – o pochi – in questa Roma. Ma soprattutto è sotto la questione caratteriale che potrebbe mancare il suo apporto. Perché già prima del rinnovo, e figuriamoci dopo, Lorenzo ha dimostrato di essere un trascinatore. E ieri sera, se ci fosse stato contro il Bodo, staremmo qui a parlare probabilmente di un’altra partita. Poco male (o molto male), Mourinho, nel frattempo, sembra aver già deciso chi mandare in campo al suo posto. E le indicazioni, ovviamente, sono arrivate dalla gara di ieri.

Venezia-Roma, la rivoluzione dietro Abraham

La cosa certa è che Abraham giocherà come unico terminale offensivo nel 4-2-3-1 disegnato dall’allenatore portoghese. E ci potrebbe sicuramente essere anche una novità tattica importante. Perché ieri, a inizio ripresa, con l’inserimento di Perez, Zaniolo si è spostato in mezzo ed ha sicuramente fatto meglio rispetto al primo tempo. Dal suo piede è partito l’assist per il momentaneo 1-1 di El Shaarawy. E soprattutto, fisicamente, in mezzo al campo, la Roma ha sofferto di meno. Se poi ci mettiamo anche il fatto che Mkhitaryan non è che stia attraversando un momento di forma smagliante, non è detto che la soluzione non venga riproposta dal primo minuto in Laguna.

Con Carles Perez questa volta in campo dall’inizio, e con El Shaarawy, diventato inamovibile, a completare il reparto dietro Abraham. Ovviamente, questo, qualora Pellegrini non dovesse recuperare. Ma siamo certi che lui farà davvero di tutto per esserci.