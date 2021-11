Venezia-Roma, le probabili formazioni | La decisione di Mou

Venezia-Roma, ecco le probabili formazioni in vista del lunch match di domenica. Le scelte di Zanetti e di Mourinho

La Roma tornerà presto in campo. La squadra giallorossa infatti sarà impegnata nel lunch match di domenica contro il Venezia di Zanetti. In Laguna per un solo risultato, la vittoria. Anche se la sfida di ieri sera ha sicuramente portato via delle energie fisiche e mentali alla squadra dello Special One.

Ma c’è comunque poco da recriminare. I giallorossi devono tornare alla vittoria ad ogni costo. E, per farlo, lo Special One cercherà soprattutto di recuperare Pellegrini. Mentre non c’è ovviamente possibilità di vedere in campo Vina, che ha una lesione muscolare si rivedrà dopo la sosta. Potrebbe esserci quindi qualche sorpresa. E ci sono de ballottaggi sia in difesa che dietro Abraham, che sarà la punta centrale.

Venezia-Roma, ecco le probabili formazioni

Zanetti dovrebbe proporre un 4-3-1-2 con il rientrante Ampadu, che ha scontato il turno di squalifica, al posto di Tessmann. Romero tra i pali, ovviamente. In difesa a destra Ebuehi da un lato e Haps dall’altro, mentre Caldara e Ceccaroni in mezzo. Busio, Ampadu e Kiyine a centrocampo, Aramu alle spalle di Oereke con Forte e Henry che si giocano l’altra maglia da titolare.

Mourinho invece, come detto, ha due dubbi: chi schierare al posto dell’uruguaiano, e chi mandare in campo alle spalle di Abraham qualora Pellegrini non dovesse farcela. La sensazione è che sia arrivato, in difesa, il turno di Calafiori, con Ibanez di nuovo in mezzo al fianco di Mancini, e con Karsdorp a destra. Cristante e Veretout in mezzo al campo, Carles Perez, Zaniolo ed El Shaarawy dietro l’attaccante inglese. Potrebbe essere questo l’undici della Roma domenica a pranzo.